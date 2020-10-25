Три КТ-центра в Екатеринбурге стали работать круглосуточно
Общество
Фото: сайт Департамента информационной политики Свердловской области
В столице Урала амбулаторные центры компьютерной томографии в трех городских больницах стали работать круглосуточно, чтобы снизить нагрузку на КТ-центр в ГКБ №24.
В региональном оперштабе рассказали, что на круглосуточный режим работы переведены амбулаторные центры ГКБ № 14 на Уралмаше, в Свердловском противотуберкулезном диспансере на дублере Сибирского тракта, а также в госпитале ветеранов войн. Кроме того, на этой неделе планируется возобновить работу КТ-центра в отделении противотуберкулезного диспансера на Чапаева, 9.
Напомним, что накануне вечером около больницы №24 вновь образовалась пробка из машин скорой помощи, которые везли пациентов на КТ и в стационары.
В региональном оперштабе рассказали, что на круглосуточный режим работы переведены амбулаторные центры ГКБ № 14 на Уралмаше, в Свердловском противотуберкулезном диспансере на дублере Сибирского тракта, а также в госпитале ветеранов войн. Кроме того, на этой неделе планируется возобновить работу КТ-центра в отделении противотуберкулезного диспансера на Чапаева, 9.
Напомним, что накануне вечером около больницы №24 вновь образовалась пробка из машин скорой помощи, которые везли пациентов на КТ и в стационары.
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