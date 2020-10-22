Возле больницы №24 Екатеринбурга встала пробка из машин скорой

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возле больницы №24 образовалась пробка из машин скорой помощи.Как сообщает Е1, ссылаясь на медиков скорой, в пробке стоят одновременно больше 12 машин, и автомобили ещё продолжают подъезжать. Они везут пациентов на КТ и в стационары.Напомним, что эта больница перепрофилирована для лечения больных коронавирусом.