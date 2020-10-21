В Екатеринбурге из автобуса вытолкали пассажира без маски
Общество
Фото: скриншот видео E1.RU
В Екатеринбурге пассажир вытолкал из автобуса №48 мужчину, отказывающегося надевать маску. Инцидент произошел накануне днем на остановке «Новомосковская».
Как рассказали очевидцы, мужчина спорил с пассажирами и кондуктором автобуса, которые убеждали его надеть маску. Водитель заявил, что не поедет дальше, если пассажир не будет соблюдать масочный режим. Однако мужчина сообщил, что принципиально не собирается надевать маску, хотя она у него с собой была. В результате бунтующего пассажира вытолкали из автобуса на улицу.
После этого водитель закрыл двери и продолжил движение под крики разъяренного мужчины.
Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире заявил, что людей без масок нужно выталкивать из общественного. Однако позднее в пресс-службе городской администрации пояснили, что фраза градоначальника вырвана из контекста.
Как рассказали очевидцы, мужчина спорил с пассажирами и кондуктором автобуса, которые убеждали его надеть маску. Водитель заявил, что не поедет дальше, если пассажир не будет соблюдать масочный режим. Однако мужчина сообщил, что принципиально не собирается надевать маску, хотя она у него с собой была. В результате бунтующего пассажира вытолкали из автобуса на улицу.
После этого водитель закрыл двери и продолжил движение под крики разъяренного мужчины.
Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире заявил, что людей без масок нужно выталкивать из общественного. Однако позднее в пресс-службе городской администрации пояснили, что фраза градоначальника вырвана из контекста.