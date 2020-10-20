Екатеринбургский мэр заявил, что людей без масок нужно выталкивать из автобусов
Общество
Скриншот видео с официального портала администрации Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что людей без масок нужно выталкивать из общественного транспорта. Свои убеждения он высказал в прямом эфире. По его словам, масочный режим необходимо соблюдать для того чтобы не было роста заболевших COVID-19.
«Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим [в том числе и в общественном транспорте]», — заявил Высокинский в прямом эфире E1.
Отметим, что сам мэр Екатеринбурга неоднократно появлялся в публичных местах и на официальных мероприятиях с маской, надетой на подбородок, то есть с голым носом. Такое ношение средства индивидуальной защиты, по мнению эпидемиологов, является неправильным и защитить от распространения инфекции не может. Редакция veved.ru направляла запросы в различные органы с просьбой оценить такое поведение господина Высокинского, что нам ответили читайте тут.
«Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим [в том числе и в общественном транспорте]», — заявил Высокинский в прямом эфире E1.
Отметим, что сам мэр Екатеринбурга неоднократно появлялся в публичных местах и на официальных мероприятиях с маской, надетой на подбородок, то есть с голым носом. Такое ношение средства индивидуальной защиты, по мнению эпидемиологов, является неправильным и защитить от распространения инфекции не может. Редакция veved.ru направляла запросы в различные органы с просьбой оценить такое поведение господина Высокинского, что нам ответили читайте тут.
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