Мэрия Екатеринбурга пояснила слова Высокинского о людях без масок в транспорте
Политика
Скриншот видео с официального портала администрации Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга пояснила призыв мэр Александра Высокинского выгонять из общественного транспорта людей без масок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря главы Екатеринбурга Анатолия Карманова, Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта. Он заявил, что фраза мэра вырвана из контекста. Сам градоначальник, как сообщает пресс-секретарь, просил горожан соблюдать масочный режим.
– Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так, – пояснил Карманов.
Напомним, что в прямом эфире мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что людей без масок нужно выталкивать из общественного транспорта. По его словам, масочный режим необходимо соблюдать, чтобы не было роста заболевших COVID-19.
По словам пресс-секретаря главы Екатеринбурга Анатолия Карманова, Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта. Он заявил, что фраза мэра вырвана из контекста. Сам градоначальник, как сообщает пресс-секретарь, просил горожан соблюдать масочный режим.
– Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так, – пояснил Карманов.
Напомним, что в прямом эфире мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что людей без масок нужно выталкивать из общественного транспорта. По его словам, масочный режим необходимо соблюдать, чтобы не было роста заболевших COVID-19.