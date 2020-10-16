На выходных на Среднем Урале будет холодно и ветрено
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет холодно и ветрено. Ожидается снег и образование гололедицы.
Так, в субботу, 24 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на западе до сильных, метели. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, днем в виде снежного наката. Ночью -5…-10 °С, днем -2…+3 °С, на крайнем юго-западе до +5 °С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, поземок. На дорогах гололедица, днем в виде снежного наката. Ночью -5…-7 °С, днем +1…+3 °С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 25 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге до умеренных, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…-3 °С, на севере до -8°С. Днем -2…+7 °С, на крайнем севере до -2 °С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью +1…+3 °С, днем +5…+7 °С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в субботу, 24 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на западе до сильных, метели. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, днем в виде снежного наката. Ночью -5…-10 °С, днем -2…+3 °С, на крайнем юго-западе до +5 °С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, поземок. На дорогах гололедица, днем в виде снежного наката. Ночью -5…-7 °С, днем +1…+3 °С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 25 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге до умеренных, днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…-3 °С, на севере до -8°С. Днем -2…+7 °С, на крайнем севере до -2 °С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью +1…+3 °С, днем +5…+7 °С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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