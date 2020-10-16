Уральский завод оштрафовали за аппараты ИВЛ, загоревшиеся в больницах

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Уральский приборостроительный завод, где производились аппараты ИВЛ «Авента-М», вспыхнувшие в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, оштрафовали на 600 тысяч рублей, сообщает Накануне.RU.В пресс-службе свердловского Росздравнадзора сообщили, что специалисты провели внеплановую проверку в мае и июне этого года. В рамках проверки были выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований при производстве медицинского оборудования. Также были отобраны аппараты ИВЛ, технические испытания которых выявили их недоброкачественность.Арбитражный суд Свердловской области вынес постановление о привлечении завода к административной ответственности. Предприятию назначили штраф в размере 500 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и 100 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований.Напомним, что после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил в стране обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», изготовленных на Уральском приборостроительном заводе с 1 апреля. Однако КРЭТ, куда входит завод, не остановил производство аппаратов, пояснив, что временные ограничения распространяются лишь на ограниченную партию продукции.