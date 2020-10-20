В Екатеринбурге пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 79-летняя Елизавета Ивановна Осколкова (Смирнова). Она ушла из дома 21 октября около 8:30 и до сих пор не вернулась. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, собирает в косу.На момент пропажи женщина была одета в коричневую куртку, серые спортивные штаны и летние туфли на липучке.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Елизаветы Осколковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.– На розыск пропавшей пожилой женщины ориентирован личный состав отдела полиции № 12. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-12 либо 02, – добавили в УМВД Екатеринбурга.