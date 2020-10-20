За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 259 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 33 684 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Арамильского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Сысертского городского округа, поселка Уральский.Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. 611 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписан 271 человек. Всего врачи вылечили уже 25 799 пациентов.Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 728.