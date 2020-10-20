Во время пандемии из екатеринбургской ЦГКБ №1 уволилось 80 сотрудников

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из ЦГКБ №1 массово увольняются медики. За время первой волны пандемии коронавируса оттуда ушло около 80 сотрудников.Как сообщает Е1, ссылаясь на самих работников учреждения, это связано с конфликтами с руководством. Отмечается, что в основном из больницы уходят медсестры и санитарки. Предположительно, медики увольняются из-за большой нагрузки в период пандемии. При этом сотрудники ЦГКБ №1 получали меньше выплат за работу с коронавирусными больными.Сейчас из-за увольнений в больнице проводит проверку Горздрав.