40 вузов страны на площадке РАНХиГС в Екатеринбурге разработали комплекс мер для привлечения студентов из-за рубежа

© Вечерние ведомости

В Министерство высшего образования и науки РФ направлен перечень рекомендаций по стимулированию экспорта образования от представителей сорока вузов страны. Это итоговый документ межрегиональной конференции «Расширение экспортных потенциалов вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока», которая состоялась 16 октября на площадке Уральского института управления – филиала РАНХиГС в Екатеринбурге.Ключевые задачи по привлечению в российские вузы иностранных граждан, эффективному вовлечению их в образовательные и научные проекты, общественную жизнь обсудили представители международных отделов вузов. Международный характер форуму обеспечило присутствие и участие в дискуссии представителей министерств образования семи стран, в том числе по-настоящему дальних и экзотических (например, среди спикеров был руководитель департамента высшего образования Министерства образования Экваториальной Гвинеи).Одна из рекомендаций конференции относится к работе вузовских Центров карьеры. Пока они в большей степени ориентированы на организацию практики студентов и трудоустройство выпускников – граждан России. Министерству высшего образования и науки РФ предложено разработать курс повышения квалификации для сотрудников Центров карьеры по профессиональному консультированию иностранных студентов «с учетом региональных и отраслевых особенностей вузов».По словам начальника управления молодежной политики и международных связей Уральского института управления – филиала РАНХиГС Маргариты Нагорновой, актуальность данному совету придает тот факт, что с 5 августа появились важные изменения в законодательстве: иностранные студенты очных отделений, обучающиеся по программе, которая имеет государственную аккредитацию, могут теперь работать без всяких разрешений и патентов от работодателя, то есть для них трудоустройство становится еще более свободным от бюрократических процедур. А после того, как зарубежные студенты получат дипломы и год проработают по специальности, они могут подать запрос на предоставление гражданства РФ в упрощенном формате.«Это действительно большой плюс в работе вузов по развитию экспорта образования», - уверена Нагорнова.Еще одна рекомендация относится к необходимости контроля качества знаний русского языка как иностранного – предложено рассмотреть возможность создания федеральных центров для подтверждения уровня знания государственного языка РФ иностранными гражданами.Отметим, что в этом году Уральский институт управления РАНХиГС в два раза увеличил число иностранных студентов, расширил количество стран-партнеров – теперь это не только Казахстан и Узбекистан, но также Китай, Сирия, Ливия и Египет.«Мы впервые приняли у себя конференцию такого уровня и такой тематики, - заявил директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко, - У всех нас – вузов - есть главный показатель экспорта образования: это увеличение количества иностранных студентов. Целевой порог 2025 года составляет 750 тысяч иностранных студентов. Сейчас их примерно 250 тысяч на все вузы страны. То есть, длится пандемия или закончилась, за четыре года нужно увеличить число студентов из-за границы как минимум в три раза. Но, как было отмечено на конференции, важно не только количество, но и качество – у нас должны учиться лучшие из лучших, самые ответственные и перспективные».