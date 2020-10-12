Автобус №76 в Екатеринбурге снова изменит свой маршрут

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автобус №76 снова изменит свой маршрут на один день – 24 октября. Это связано со строительством теплосети на улице Шаумяна, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».В субботу автобус при движении в сторону СТЦ «Мега» будет курсировать по улицам Фурманова, Московской, Островского и Волгоградской. Остановка «Московская» будет перенесена на улицу Московскую в сторону Волгоградской, а остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» временно отменят.Напомним, что ранее автобус №76 уже менял свой маршрут. Изменения действовали с 13 по 15 октября.