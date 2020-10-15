В центре уральской столицы закрылся «Макдональдс»
Общество
Фото: Максим Бутусов / E1.RU
На улице 8 Марта, 8б в Екатеринбурге закрылся ресторан «Макдональдс». На входе появилась надпись: «Предприятие не работает по техническим причинам».
В пресс-службе компании рассказали, что операционная деятельность была завершена еще 18 октября. Весь штат из 72 сотрудников перевели на работу в другие предприятия города, пишет Znak.com.
Причина закрытия неизвестна. Однако в пресс-службе уточнили, что до конца года в столице Урала появится еще одна точка «Макдоналдса».
В пресс-службе компании рассказали, что операционная деятельность была завершена еще 18 октября. Весь штат из 72 сотрудников перевели на работу в другие предприятия города, пишет Znak.com.
Причина закрытия неизвестна. Однако в пресс-службе уточнили, что до конца года в столице Урала появится еще одна точка «Макдоналдса».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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