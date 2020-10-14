Температура воздуха на Среднем Урале опускается все ниже
Общество
В Свердловской области к концу рабочей недели похолодает до -4 °C, а в Екатеринбурге до – 0°C. Ожидается кратковременный снег. Об этом сообщают синоптики Уралгидрометцентра.
Сегодня, 21 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, местами днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью +2…-3 °C, днем +1…+6 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью около 0 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В четверг, 22 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный снег. Ночью -1…-6 °C, днем -2…+3 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный снег. Ночью -1…-3 °C, днем +1…+3 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 23 октября, в Свердловской области ночью будет облачно с прояснениями, местами кратковременный снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-9 °C, днем +1…+4 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5 °C, днем около 0 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 21 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, местами днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью +2…-3 °C, днем +1…+6 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью около 0 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек.
В четверг, 22 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный снег. Ночью -1…-6 °C, днем -2…+3 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный снег. Ночью -1…-3 °C, днем +1…+3 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 23 октября, в Свердловской области ночью будет облачно с прояснениями, местами кратковременный снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-9 °C, днем +1…+4 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5 °C, днем около 0 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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