Роспотребнадзор нашел в Екатеринбурге кишечную палочку в роллах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора нашли в роллах «Филадельфия» кишечную палочку. Проверка проходила в ресторане «Сушкоф».В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что проверка проводилась на основании обращения потребителя, который пожаловался на нарушения в ресторане, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью.Согласно результатам проведенных исследований, ролл «Классическая Филадельфия» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по показателю бактерий группы кишечной палочки.Помимо этого, во время осмотра помещения специалисты выявили несоблюдение температурного режима. Так, температура воздуха в холодном цехе по производству роллов составляла +26 °С.Областной Арбитражный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.