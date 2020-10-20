Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ

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Начальник ОГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов после возбуждения против него уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») ушел на больничный, сообщили veved.ru источники. Таким образом, вероятно, он пытается затянуть проведение следственно-оперативных мероприятий.По информации издания, задержание Анатолия Чернова не является очередной «зачисткой» среди полицейских, как это пытались преподнести некоторые СМИ.Изначально внимание к фигуре высокопоставленного силовика, как и заявлялось с первых дней, появилось в связи с инцидентом, который произошел с Владимиром Базилевичем — сыном вице-спикера думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем с признаками алкогольного опьянения, но сверху инспекторам было спущено указание не привлекать его к ответственности.Не исключено, что кто-то из Базилевичей «проболтался» про эту ситуацию, после чего о ней и узнали сотрудники ФСБ, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.«Конкретной цели «зачистить» полицию Нижнего Тагила в данном случае не было, при этом работа по искоренению коррупции в правоохранительных органах ведется ФСБ в плановом режиме. Скорее эта ситуация еще раз показывает, что органы госбезопасности готовы пресекать любые незаконные действия граждан, несмотря на их статус, и уж тем более, не допускать связки правоохранителей с представителями исполнительной власти и думы. В том числе и для решения «бытовых» вопросов», – отметил собеседник veved.ru