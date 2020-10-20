Перед началом каникул в свердловских школах проведут эпидинструктаж
Общество
В школах Свердловской области перед началом осенних каникул проведут инструктаж, связанный с эпидемической безопасность. Накануне губернатор Евгений Куйвашев поручил организовать специальные уроки.
— Мы должны проработать и по аналогии с уроками здоровья, которые проводил Роспотребнадзор в начале учебного года, провести перед каникулами специальные занятия для детей. Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно, — сообщил губернатор.
Возможно, к концу недели по родительским чатам будут распространять спецпамятки о том, куда детей лучше не пускать во время каникул, а также что делать, если кто-нибудь заболеет на каникулах.
— Мы должны проработать и по аналогии с уроками здоровья, которые проводил Роспотребнадзор в начале учебного года, провести перед каникулами специальные занятия для детей. Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно, — сообщил губернатор.
Возможно, к концу недели по родительским чатам будут распространять спецпамятки о том, куда детей лучше не пускать во время каникул, а также что делать, если кто-нибудь заболеет на каникулах.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Школы Свердловской области проведут специнструктаж по эпидбезопасности перед каникулами
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