Перед началом каникул в свердловских школах проведут эпидинструктаж

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В школах Свердловской области перед началом осенних каникул проведут инструктаж, связанный с эпидемической безопасность. Накануне губернатор Евгений Куйвашев поручил организовать специальные уроки.— Мы должны проработать и по аналогии с уроками здоровья, которые проводил Роспотребнадзор в начале учебного года, провести перед каникулами специальные занятия для детей. Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно, — сообщил губернатор.Возможно, к концу недели по родительским чатам будут распространять спецпамятки о том, куда детей лучше не пускать во время каникул, а также что делать, если кто-нибудь заболеет на каникулах.