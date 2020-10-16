В столице Урала перекроют улицу Уктусскую
Общество
В столице Урала закроют движение транспорта по улице Уктусской в районе дома №31. Ограничения будут действовать с 9 ноября до 9 декабря.
Перекрытие связано с перекладкой существующей сети канализации. Работы будет проводить ООО «СЗ "СКОН-СТРОЙ"».
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с перекладкой существующей сети канализации. Работы будет проводить ООО «СЗ "СКОН-СТРОЙ"».
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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