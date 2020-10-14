За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 258 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 33 170 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+156), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Березовского, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.Состояние 206 госпитализированных оценивается как тяжелое, 165 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ. 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 373 человека. Всего врачи вылечили уже 25 189 пациентов.Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 708.