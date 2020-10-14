В Свердловской области ожидается похолодание
Общество
В начале новой рабочей недели в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха в течение трех дней будет понижаться.
Так, сегодня, 19 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, ночью на севере снег). Днем воздух прогреется до +9…+14 °C, на севере +3…+8 °C. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы могут достигать 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде мокрого снега и дождя, днем в виде дождя. Температура воздуха днем +12…+14 °C. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 20 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +1…+6 °C, на севере и в горах до -4 °C. Днем +5…+10 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6 °C, днем +8…+10 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В среду, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…-3 °C, на севере и в горах до -6 °C. Днем +2…+7 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2 °C, днем +5…+7 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, сегодня, 19 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, ночью на севере снег). Днем воздух прогреется до +9…+14 °C, на севере +3…+8 °C. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы могут достигать 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде мокрого снега и дождя, днем в виде дождя. Температура воздуха днем +12…+14 °C. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 20 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +1…+6 °C, на севере и в горах до -4 °C. Днем +5…+10 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +4…+6 °C, днем +8…+10 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В среду, 21 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…-3 °C, на севере и в горах до -6 °C. Днем +2…+7 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2 °C, днем +5…+7 °C. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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