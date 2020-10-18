УрФУ исполнилось 100 лет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральскому федеральному университету исполнилось 100 лет. Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Уральского государственного университета 19 октября 1920 года.К празднику запланировали более 100 мероприятий. Также 23 октября состоится интеллектуальное онлайн-шоу, которое проведет журналист Леонид Парфенов.– Мы запланировали более сотни различных мероприятий, из них часть в силу санитарно-эпидемиологических требований мы переносим. Это, например, встреча с нашими выпускниками в Москве или встреча с ветеранами. К столетию университета запланировано интеллектуальное шоу, которое проведет Леонид Парфенов, – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.Сегодня пройдет прием ректором именным стипендиатов, торжественное заседание Ученого совета УрФУ, а также открытие выставки «100 лет Уральскому федеральному».