УрФУ исполнилось 100 лет
Общество
Уральскому федеральному университету исполнилось 100 лет. Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Уральского государственного университета 19 октября 1920 года.
К празднику запланировали более 100 мероприятий. Также 23 октября состоится интеллектуальное онлайн-шоу, которое проведет журналист Леонид Парфенов.
– Мы запланировали более сотни различных мероприятий, из них часть в силу санитарно-эпидемиологических требований мы переносим. Это, например, встреча с нашими выпускниками в Москве или встреча с ветеранами. К столетию университета запланировано интеллектуальное шоу, которое проведет Леонид Парфенов, – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Сегодня пройдет прием ректором именным стипендиатов, торжественное заседание Ученого совета УрФУ, а также открытие выставки «100 лет Уральскому федеральному».
К празднику запланировали более 100 мероприятий. Также 23 октября состоится интеллектуальное онлайн-шоу, которое проведет журналист Леонид Парфенов.
– Мы запланировали более сотни различных мероприятий, из них часть в силу санитарно-эпидемиологических требований мы переносим. Это, например, встреча с нашими выпускниками в Москве или встреча с ветеранами. К столетию университета запланировано интеллектуальное шоу, которое проведет Леонид Парфенов, – рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Сегодня пройдет прием ректором именным стипендиатов, торжественное заседание Ученого совета УрФУ, а также открытие выставки «100 лет Уральскому федеральному».
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