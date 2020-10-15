«Автомобилист» проиграл «Северстали» и прервал победную серию

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прервал победную серию, проиграв «Северстали» в Череповце. Игра завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).«К сожалению, не удалось “Автомобилисту” продолжить победную серию. Хозяева вышли вперед на седьмой минуте, затем Станислав Бочаров счет сравнял, но затем “Северсталь” реализовала большинство. К сожалению, эта шайба оказалась решающей, и оставшиеся два периода прошли без голов», - рассказали в пресс-службе команды.Сейчас «Автомобилист» возглавляет Восточную конференцию. В следующий раз команда проведет игру в Нижекамске с «Нефтехимиком».