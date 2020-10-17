«Урал» проиграл «Арсеналу» на выездном матче
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» в 11 туре Российской Премьер-Лиги.
Единственный мяч забил Ломовицкой на 36 минуте. Два гола екатеринбуржцев, забитых Бикфалви и Шаболиным не были засчитаны из-за положения вне игры.
Единственный мяч забил Ломовицкой на 36 минуте. Два гола екатеринбуржцев, забитых Бикфалви и Шаболиным не были засчитаны из-за положения вне игры.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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