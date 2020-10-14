«Урал» сыграет с «Арсеналом»

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Футбольный клуб «Урал» сегодня, 18 октября, проведет игру с «Арсеналом». Футболисты уже добрались до Тулы и готовятся к матчу, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.Матч состоится в рамках 11 тура Российской Премьер-Лиги. Игра стартует в 16:00 по уральскому времени.