«Урал» сыграет с «Арсеналом»
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» сегодня, 18 октября, проведет игру с «Арсеналом». Футболисты уже добрались до Тулы и готовятся к матчу, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.
Матч состоится в рамках 11 тура Российской Премьер-Лиги. Игра стартует в 16:00 по уральскому времени.
Матч состоится в рамках 11 тура Российской Премьер-Лиги. Игра стартует в 16:00 по уральскому времени.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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