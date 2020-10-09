«Уралочка» разгромила «Протон» в Екатеринбурге

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Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» разгромили саратовский «Протон» в матче женской Суперлиги.Игра завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:14, 25:20).В следующий раз «Уралочка» сыграет с краснодарским «Динамо». Матч состоится 21 октября.