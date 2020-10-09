«Уралочка» разгромила «Протон» в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба клуба "Уралочка-НТМК"
Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» разгромили саратовский «Протон» в матче женской Суперлиги.
Игра завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:14, 25:20).
В следующий раз «Уралочка» сыграет с краснодарским «Динамо». Матч состоится 21 октября.
Игра завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:14, 25:20).
В следующий раз «Уралочка» сыграет с краснодарским «Динамо». Матч состоится 21 октября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
«Автомобилист» в Екатеринбурге по буллитам уступил «Металлургу»
09 октября 2020
09 октября 2020
«Автомобилист» обыграл «Торпедо» на выездном матче
17 октября 2020
17 октября 2020
Свердловский «Автомобилист» обыграл «Барыс»
08 октября 2020
08 октября 2020
Стал известен график матчей «Урала» до конца года
14 октября 2020
14 октября 2020
Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:46 В самом населенном районе Перми развернули дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом
20:17 За прошедшую неделю в больницах Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто почти 250 коек
20:02 Размер кредита с пониженной процентной ставкой для самозанятых жителей Прикамья увеличен до 1 млн рублей
12:36
16/10Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
15:08
14/10Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
20:55
13/10В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
15:06
13/10Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
17:14
12/10В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД