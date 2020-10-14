Павел Погребняк вернется в ФК «Урал»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Нападающий Павел Погребняк вернется в футбольный клуб «Урал», об этом сообщает «Чемпионат».Клуб уже договорился о подписании нового контракта.Напомним, Погребняк ушел «Урала» в конце июля. Он выступал за команду с августа 2018 и провел 33 матча, забив 8 мячей.