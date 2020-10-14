Павел Погребняк вернется в ФК «Урал»
Общество
Фото: go-sport.ru
Нападающий Павел Погребняк вернется в футбольный клуб «Урал», об этом сообщает «Чемпионат».
Клуб уже договорился о подписании нового контракта.
Напомним, Погребняк ушел «Урала» в конце июля. Он выступал за команду с августа 2018 и провел 33 матча, забив 8 мячей.
Клуб уже договорился о подписании нового контракта.
Напомним, Погребняк ушел «Урала» в конце июля. Он выступал за команду с августа 2018 и провел 33 матча, забив 8 мячей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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