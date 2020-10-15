Онкодиспансер в Каменске-Уральском приостановил госпитализацию

15.15 Четверг, 15 октября 2020
Общество
Фото: Галина Соловьева / Областная газета
В Каменске-Уральском приостановил госпитализацию филиал №2 свердловского онкодиспансера. Один из пациентов заболел коронавирусом.

Как сообщили в оперштабе, сейчас проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ожидается, что госпитализация возобновится в понедельник.

Напомним, что сегодня стало известно о 213 новых случаях коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 31 974 заболевших COVID-19.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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