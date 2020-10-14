На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 213 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 31 974 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района.Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ. 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 196 человек. Всего врачи вылечили уже 23 729 пациентов.Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 672.