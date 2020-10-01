В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 198 человек. Всего в регионе зафиксировано 30 915 заболевших COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+109), Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Бисерти, Каменска-Уральского и Каменского района, Новой Ляли, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Артемовского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Режа, Арамили, Березовского, Ирбита, Рефтинского, Горноуральского городского округа, Краснотуринска и ЗАТО Свободный.
Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 616. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписаны 140 человек. Общее число выписанных достигло 22 906.
Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 646.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+109), Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Бисерти, Каменска-Уральского и Каменского района, Новой Ляли, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Артемовского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Режа, Арамили, Березовского, Ирбита, Рефтинского, Горноуральского городского округа, Краснотуринска и ЗАТО Свободный.
Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 616. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписаны 140 человек. Общее число выписанных достигло 22 906.
Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 646.
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