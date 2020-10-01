В Екатеринбурге стали продавать поддельные справки о COVID-статусе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала туристам, прибывшим из-за заграницы, начали продавать поддельные справки о COVID-статусе. Об этом сообщает портал E1.RU.Поддельная справка стоит одну тысячу рублей, что значительно дешевле реального тестирования. Как рассказала местная жительница, турфирмы предлагают такую возможность тем клиентам, которые не успевают или не желают пройти настоящий тест.Так, женщина прилетела из-за границы и не успевала пройти тестирование на коронавирус. Турфирма предложила ей липовую справку, которую можно загрузить на портал Госуслуг, чтобы не получить штраф.На поддельной справке, приобретенной женщиной, стоит печать медицинского центра «Гармония». Однако, по словам главного врача центра Евгения Плотко, учреждение не подписывало договоры по тестирования на коронавирус с туристическими компаниями.— Медицинский центр «Гармония» дорожит своей репутацией, поэтому мы сделаем все необходимое для восстановления истины, понимая социальную и медицинскую значимость проблемы. Еще раз подчеркиваю: информация о всех проведенных исследованиях на COVID-19, дата и время постановки, графики репликации вируса, лабораторные журналы хранятся у нас, — подчеркнул Плотко.В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, что данный вопрос находится в компетенции полиции. В ведомстве также добавили, что в регионе пока не зафиксировали ни одного случая подделывания справки об отсутствии COVID-19.