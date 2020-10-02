В выходные из-за ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Очередная ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге 10 и 11 октября. В эти дни парковка на площади 1905 года будет закрыта.Ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Парковку на площади 1905 года закроют уже завтра, 9 октября, в 23:00. Для автомобилистов ее откроют 11 октября в 19:00. Припарковать машину можно будет на улицах Урицкого и Володарского.Традиционно на ярмарке будут продавать молочные продукты, мясо, рыбу фрукты, грибы, сладости и мед. Можно будет также приобрести теплые жилетки, пончо, варежки, носки и изделия ручной работы.Горожанам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.