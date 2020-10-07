Пропавшую школьницу нашли в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В столице Урала полицейские нашли 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома 5 октября. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Напомним, что 6 октября в отдел полиции №15 поступило сообщение о пропаже школьницы. Как рассказала ее бабушка, девочка ушла 5 октября из дома на учебу и не вернулась.
Подростка нашли накануне оперативники уголовного розыска отдела полиции №15 на улице Уральских рабочих, 105. Ее доставили в территориальный ОВД для разбирательств.
– Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней и ей самой совершено не было, – рассказали в УМВД. – Инспекторы ПДН провели с ней профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.
Отмечается, что девушка ранее уже неоднократно уходила из дома. Воспитывается она опекуном – бабушкой.
– Материалы по данному факту направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района Екатеринбурга для принятия соответствующих профилактических мер, – добавили в УМВД.
Напомним, что 6 октября в отдел полиции №15 поступило сообщение о пропаже школьницы. Как рассказала ее бабушка, девочка ушла 5 октября из дома на учебу и не вернулась.
Подростка нашли накануне оперативники уголовного розыска отдела полиции №15 на улице Уральских рабочих, 105. Ее доставили в территориальный ОВД для разбирательств.
– Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней и ей самой совершено не было, – рассказали в УМВД. – Инспекторы ПДН провели с ней профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.
Отмечается, что девушка ранее уже неоднократно уходила из дома. Воспитывается она опекуном – бабушкой.
– Материалы по данному факту направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района Екатеринбурга для принятия соответствующих профилактических мер, – добавили в УМВД.
Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую школьницу
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