Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую школьницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 15-летняя Анастасия Платонова. Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД, утром 5 октября девушка ушла на учебу, однако на занятиях не появлялась. Весь день она не отвечала на звонки, однако общалась через мессенджер. Вчера вечером она сообщила, что возвращается домой, но так и не пришла.Приметы пропавшей: рост 163 см, среднее телосложение, русые волосы средней длины, серые глаза.На момент пропажи Анастасия была одета в кадетскую форму: пилотку, черный бушлат, зеленую рубашку, черные брюки с синими лампасами. С собой у нее были черная спортивная кофта, серые спортивные брюки и синие кроссовки.Отмечается, что ранее девушка неоднократно убегала из дома.– Полиция продолжает мероприятия по розыску ребенка. Граждане, располагающие информацией о местонахождении несовершеннолетней, могут сообщить имеющиеся сведения по телефону 356-42-15 либо 02, – добавили в УМВД.