Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую школьницу
Общество
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 15-летняя Анастасия Платонова. Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД, утром 5 октября девушка ушла на учебу, однако на занятиях не появлялась. Весь день она не отвечала на звонки, однако общалась через мессенджер. Вчера вечером она сообщила, что возвращается домой, но так и не пришла.
Приметы пропавшей: рост 163 см, среднее телосложение, русые волосы средней длины, серые глаза.
На момент пропажи Анастасия была одета в кадетскую форму: пилотку, черный бушлат, зеленую рубашку, черные брюки с синими лампасами. С собой у нее были черная спортивная кофта, серые спортивные брюки и синие кроссовки.
Отмечается, что ранее девушка неоднократно убегала из дома.
– Полиция продолжает мероприятия по розыску ребенка. Граждане, располагающие информацией о местонахождении несовершеннолетней, могут сообщить имеющиеся сведения по телефону 356-42-15 либо 02, – добавили в УМВД.
Приметы пропавшей: рост 163 см, среднее телосложение, русые волосы средней длины, серые глаза.
На момент пропажи Анастасия была одета в кадетскую форму: пилотку, черный бушлат, зеленую рубашку, черные брюки с синими лампасами. С собой у нее были черная спортивная кофта, серые спортивные брюки и синие кроссовки.
Отмечается, что ранее девушка неоднократно убегала из дома.
– Полиция продолжает мероприятия по розыску ребенка. Граждане, располагающие информацией о местонахождении несовершеннолетней, могут сообщить имеющиеся сведения по телефону 356-42-15 либо 02, – добавили в УМВД.
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