Гимназию №2 в Екатеринбурге переводят на дистант

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала учеников гимназии №2 перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Они будут учиться из дома на протяжении недели.В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что гимназию переводят на обучение с применением дистанционных технологий на одну неделю уже с завтрашнего дня.Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге на дистанте учатся дети 54 классов. 51 класс закрыли из-за случаев коронавируса, остальные три – из-за высокой заболеваемости ОРВИ.