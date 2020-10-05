Гимназию №2 в Екатеринбурге переводят на дистант
Общество
Фото: Яндекс.Карты
В столице Урала учеников гимназии №2 перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Они будут учиться из дома на протяжении недели.
В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что гимназию переводят на обучение с применением дистанционных технологий на одну неделю уже с завтрашнего дня.
Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге на дистанте учатся дети 54 классов. 51 класс закрыли из-за случаев коронавируса, остальные три – из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что гимназию переводят на обучение с применением дистанционных технологий на одну неделю уже с завтрашнего дня.
Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге на дистанте учатся дети 54 классов. 51 класс закрыли из-за случаев коронавируса, остальные три – из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
05 октября 2020
05 октября 2020
В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
28 сентября 2020
28 сентября 2020
Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск
Он утверждает, что в суд против него представили поддельные документы
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
14:18 Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
14:18 Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
12:39 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе