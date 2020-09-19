В свердловском поселке пропал пенсионер

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Abris» объявил о начале поисков 70-летнего жителя поселка Синегорск. Олег Сергеевич Голишев ушел из дома 21 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, серые глаза, светло-русые волосы.На момент пропажи был одет в высокие кирзовые сапоги, темно-синие спортивные брюки, темно-синюю куртку с ярко-синими вставками на груди и плечах, кепку. При себе имелись пластиковое ведро на 8-10 литров синего цвета, складной нож с широким лезвием и ручкой бордового цвета, а также ключи от машины с белком спутниковой сигнализации.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-961-767-17-49 или 02 (112). Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Андрею 8-922-144-44-65.