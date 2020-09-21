Мастера с Урала поставили рекорд на фестивале Самоварфест-2020

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Уральские мастера поставили рекорд на IV фестивале российского гостеприимства Самоварфест-2020. Представители уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова) изготовили самый большой поднос, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Расписной поднос декорирован печатным золотым орнаментом в стиле уральского декора XIX века. В центре изображена сцена чаепития – мужчина и женщина сидят за столом у самовара.Отметим, фестиваль проводился в Ярославле. Его посетили 45 тысяч гостей.