Мастера с Урала поставили рекорд на фестивале Самоварфест-2020
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Уральские мастера поставили рекорд на IV фестивале российского гостеприимства Самоварфест-2020. Представители уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова) изготовили самый большой поднос, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Расписной поднос декорирован печатным золотым орнаментом в стиле уральского декора XIX века. В центре изображена сцена чаепития – мужчина и женщина сидят за столом у самовара.
Отметим, фестиваль проводился в Ярославле. Его посетили 45 тысяч гостей.
Расписной поднос декорирован печатным золотым орнаментом в стиле уральского декора XIX века. В центре изображена сцена чаепития – мужчина и женщина сидят за столом у самовара.
Отметим, фестиваль проводился в Ярославле. Его посетили 45 тысяч гостей.
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