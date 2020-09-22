Таксисты Екатеринбурга примут участие в конкурсе профессионального мастерства

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства среди таксистов «Лучший водитель такси в России 2020», об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Участники продемонстрируют навыки виртуозного и плавного вождения.В первом туре водителям предстоит продемонстрировать жюри знание правил дорожного движения. Второй тур покажет, насколько хорошо таксисты знают историю Свердловской области, действующее законодательство о такси, основы устройства автомобиля и основы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В третьем туре участники будут соревноваться в практических навыках вождения.Участники состязаний должны быть гражданами России, иметь права категории «B», безаварийный стаж вождения более трех лет и не иметь штрафов за 2020 год, а также наличие разрешения на перевозки.Финал соревнований состоится в Сочи в ноябре.