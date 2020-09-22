ФК «Урал» покидает Марко Араторе

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» покидает полузащитник Марко Араторе. Контракт с футболистом по взаимному согласию сторон был расторгнут сегодня, 23 сентября, об этом рассказали в пресс-службе команды.Марко пришел в «Урал» в августе 2018 года. Он провел в составе екатеринбургской команды 24 матча в сезоне 2018/19. Прошлый сезон он играл в аренде в швейцарском «Лугано». В нынешнем чемпионате он принял участие в двух матчах.ФК «Урал» пожелал Марко быстрее обрести новую команду и поблагодарил за игру.