Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов

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В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области состоялась церемония поощрения лауреатов инициативы «Горячее сердце». В этом году наградной комиссией на федеральном уровне определены 185 лауреатов, их них 5 представителей Свердловской области – это двое школьников из Сысерти, по одному из Дегтярска, Ревды и Рефтинского.Каждый из героев удостоен нагрудного знака «Горячее сердце», а имена и истории подвигов лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце - 2020». Знаки отличия юным героям вручил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.– Это наша гордость, наша задача вот таких детей растить, на их примерах воспитывать других ребят. Добрые, честные, смелые, порядочные дети – это наше будущее. Спасибо родителям за таких детей. Ни один из героев не останется без нашего внимания и поддержки, – сказал Юрий Зеленов.Случившиеся события изменили каждого из подростков, большинство решили связать свою жизнь со спасением людей.– В спасении девочки очень пригодились уроки ОБЖ, сразу все вспомнил, страха не было. Сейчас прохожие и знакомые на улице встречают, благодарят, общаются. Этот случай меня изменил, я стал взрослее. После школы хочу поступать в авиационное училище, – рассказал один из лауреатов Дмитрий Апресов.Министерство Образования и молодежной политики Свердловской области взяло кураторство над юными героями.