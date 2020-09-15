Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
Общество
В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области состоялась церемония поощрения лауреатов инициативы «Горячее сердце». В этом году наградной комиссией на федеральном уровне определены 185 лауреатов, их них 5 представителей Свердловской области – это двое школьников из Сысерти, по одному из Дегтярска, Ревды и Рефтинского.
Каждый из героев удостоен нагрудного знака «Горячее сердце», а имена и истории подвигов лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце - 2020». Знаки отличия юным героям вручил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.
– Это наша гордость, наша задача вот таких детей растить, на их примерах воспитывать других ребят. Добрые, честные, смелые, порядочные дети – это наше будущее. Спасибо родителям за таких детей. Ни один из героев не останется без нашего внимания и поддержки, – сказал Юрий Зеленов.
Случившиеся события изменили каждого из подростков, большинство решили связать свою жизнь со спасением людей.
– В спасении девочки очень пригодились уроки ОБЖ, сразу все вспомнил, страха не было. Сейчас прохожие и знакомые на улице встречают, благодарят, общаются. Этот случай меня изменил, я стал взрослее. После школы хочу поступать в авиационное училище, – рассказал один из лауреатов Дмитрий Апресов.
Министерство Образования и молодежной политики Свердловской области взяло кураторство над юными героями.
Проект «Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в Российской Федерации с ноября 2013 года. Основной целью проекта является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Каждый из героев удостоен нагрудного знака «Горячее сердце», а имена и истории подвигов лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце - 2020». Знаки отличия юным героям вручил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.
– Это наша гордость, наша задача вот таких детей растить, на их примерах воспитывать других ребят. Добрые, честные, смелые, порядочные дети – это наше будущее. Спасибо родителям за таких детей. Ни один из героев не останется без нашего внимания и поддержки, – сказал Юрий Зеленов.
Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов
Случившиеся события изменили каждого из подростков, большинство решили связать свою жизнь со спасением людей.
– В спасении девочки очень пригодились уроки ОБЖ, сразу все вспомнил, страха не было. Сейчас прохожие и знакомые на улице встречают, благодарят, общаются. Этот случай меня изменил, я стал взрослее. После школы хочу поступать в авиационное училище, – рассказал один из лауреатов Дмитрий Апресов.
Министерство Образования и молодежной политики Свердловской области взяло кураторство над юными героями.
Проект «Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в Российской Федерации с ноября 2013 года. Основной целью проекта является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Фото: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
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