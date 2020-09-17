К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
Общество
В Екатеринбурге и Свердловской области к концу недели ожидается потепление. Температура воздуха может подняться до +17 °C.
В четверг, 24 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +7…+12 °C. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы могут достигать 14 м/сек.
В Екатеринбурге будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +8…+10 °C. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы могут достигать 12 м/сек.
В пятницу, 25 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+4 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +9…+14 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
В столице Урала будет переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3 °C, днем +11…+13 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
В субботу, 26 сентября, в Свердловской области будет малооблачно, без осадков. Ночью 0…+5 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +12…+17 °C. Ветер также неустойчивый, слабый.
В Екатеринбурге сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4 °C, днем +14…+16 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +7…+12 °C. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы могут достигать 14 м/сек.
В Екатеринбурге будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +8…+10 °C. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы могут достигать 12 м/сек.
В пятницу, 25 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+4 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +9…+14 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
В столице Урала будет переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3 °C, днем +11…+13 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
В субботу, 26 сентября, в Свердловской области будет малооблачно, без осадков. Ночью 0…+5 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +12…+17 °C. Ветер также неустойчивый, слабый.
В Екатеринбурге сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4 °C, днем +14…+16 °C. Ветер неустойчивый, слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
К концу недели в Свердловской области вернётся непогода
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