В Екатеринбурге перекроют улицу Чкалова
Общество
В Екатеринбурге закроется движение транспорта по улице Чкалова. Речь идет об участке от Фурманова в сторону Волгоградской.
Перекрытие связано со строительство тепловой сети. Работы будет проводить АО «ЕТК». Ограничения будут действовать с 16 по 22 октября.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительство тепловой сети. Работы будет проводить АО «ЕТК». Ограничения будут действовать с 16 по 22 октября.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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