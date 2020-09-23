В Екатеринбурге перекроют улицу Чкалова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроется движение транспорта по улице Чкалова. Речь идет об участке от Фурманова в сторону Волгоградской.Перекрытие связано со строительство тепловой сети. Работы будет проводить АО «ЕТК». Ограничения будут действовать с 16 по 22 октября.Водителей просят обращать внимание на установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.