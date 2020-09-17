В РФС признали ошибку судей в матче «Урала» с «Зенитом»
Общество
Российский футбольный союз признал ошибку судей в игре «Урал» - «Зенит», состоявшейся 19 сентября.
Гол петербуржцев не должны были засчитать, так как Артем Дзюба забил мяч из офсайда.
Стоит отметить, что, несмотря на признание ошибки, результат матча оставили прежним – 1:1.
Гол петербуржцев не должны были засчитать, так как Артем Дзюба забил мяч из офсайда.
Стоит отметить, что, несмотря на признание ошибки, результат матча оставили прежним – 1:1.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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