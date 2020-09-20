«Автомобилист» в Екатеринбурге в овертайме проиграл «Витязю»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» встретил на родном льду в Екатеринбурге подмосковный «Витязь». Матч завершился в овертайме победой гостей со счётом 3:4.
Среди хозяев забитыми шайбами отметились Алексей Макеев, Чарльз Геноуэй и Илья Овчинников. В составе «Витязя» голы на свой счёт записали Маттиас Теденбю, Линус Хультстрём, Иван Ларичев и Каспарс Даугавиньш.
Напомним, следующую встречу «Автомобилист» также проведёт в Екатеринбурге. 25 сентября команда сыграет против минского «Динамо». Начало матча состоится в 19:00.
Среди хозяев забитыми шайбами отметились Алексей Макеев, Чарльз Геноуэй и Илья Овчинников. В составе «Витязя» голы на свой счёт записали Маттиас Теденбю, Линус Хультстрём, Иван Ларичев и Каспарс Даугавиньш.
Напомним, следующую встречу «Автомобилист» также проведёт в Екатеринбурге. 25 сентября команда сыграет против минского «Динамо». Начало матча состоится в 19:00.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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