«Автомобилист» в Екатеринбурге в овертайме проиграл «Витязю»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» встретил на родном льду в Екатеринбурге подмосковный «Витязь». Матч завершился в овертайме победой гостей со счётом 3:4.Среди хозяев забитыми шайбами отметились Алексей Макеев, Чарльз Геноуэй и Илья Овчинников. В составе «Витязя» голы на свой счёт записали Маттиас Теденбю, Линус Хультстрём, Иван Ларичев и Каспарс Даугавиньш.Напомним, следующую встречу «Автомобилист» также проведёт в Екатеринбурге. 25 сентября команда сыграет против минского «Динамо». Начало матча состоится в 19:00.