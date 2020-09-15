Сотрудники МЧС предупредили свердловчан о непогоде

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей о сильном ветре с порывами до 22 м/с. В связи с этим уральцам рекомендуется соблюдать меры безопасности.Находясь в здании, следует закрыть все окна и двери и не допускать применения открытого огня. На улице следует держаться дальше от легких построек, зданий, мостов и эстакад. Автомобилистам следует быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машину вблизи деревьев и рекламных щитов.В случае ЧП следует сообщать об этом по номеру «112».