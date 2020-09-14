Из ФК «Урал» ушел Вараздат Ароян

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Футбольный клуб «Урал» покидает защитник Вараздат Ароян. Контракт с футболистом по взаимному согласию сторон был расторгнут сегодня, 22 сентября, об этом рассказали в пресс-службе команды.Ароян играл за «Урал» с лета 2017 года. Он провел в составе екатеринбургской команды 55 матчей в РПЛ и забил 3 мяча.«Ароян сейчас в таком возрасте, ему нужно играть. У нас он получал последнее время мало игровой практики. Вараздат решил уйти, мы не стали этому препятствовать. Он очень порядочный человек и очень многое сделал для «Урала», - сказал президент клуба Григорий Иванов.«Урал» пожелал Вараздату успешного продолжения карьеры и ярких побед.