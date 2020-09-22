В Екатеринбурге закроется движение по улице Шаумяна
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Шаумяна от улицы Фурманова в сторону Амундсена. Как рассказали в администрации города, это связано со строительством теплосети.
Ограничение продлится с 13 по 15 октября. Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.
Ограничение продлится с 13 по 15 октября. Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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