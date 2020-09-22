В Екатеринбурге закроется движение по улице Шаумяна

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Шаумяна от улицы Фурманова в сторону Амундсена. Как рассказали в администрации города, это связано со строительством теплосети.Ограничение продлится с 13 по 15 октября. Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.