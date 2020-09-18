В Свердловской области играя собрали и рассортировали девять тонн мусора

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, Первоуральске и посёлке Патруши состоялись экологические квесты «Чистые игры». 109 участников в ходе соревнований собрали 896 мешков мусора общим весом более девяти тонн.Участникам удалось рассортировать более 60% собранного мусора по четырём видам – пластик, стекло, металл, авторезина. Все раздельно собранные материалы отправились на вторичную переработку, остальное было утилизировано.В Екатеринбурге квест организовали на двух площадках – в ЦПКиО им. В. Маяковского и на берегу реки Исеть в районе Царского моста. 17 команд из 47 участников собрали 163 мешка мусора (3,7 тонны). Отсортированы 61 мешок стекла, 29 мешков пластика, 14 мешков металла и 72 автомобильные покрышки.В Первоуральске собрали 620 мешков мусора общим весом пять тонн.