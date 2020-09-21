Свердловская семья одержала победу на Всероссийском конкурсе

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Антон и Светлана Волгины из Нижней Салды одержали победу на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья».Супруги поженились 10 октября 2010 года. Они работают в городском доме культуры им. В.И. Ленина, участвуют в крупных театральных постановках, мюзиклах, концертах, преподают актерское мастерство детям в творческой студии «Ладушки», а также создают авторские композиции и сценарии. Пара воспитывает двух сыновей и дочь.Отметим, конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз. Его цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В 2020 году в числе лауреатов оказались 89 семей: в номинации «Многодетная семья» – 14 семей, «Молодая семья» – 20 семей, «Сельская семья» – 19 семей, «Золотая семья» – 13 семей и «Семья – хранитель традиций» – 23 семьи.