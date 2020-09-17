Посетители торговых центров Екатеринбурга ставят прививки от гриппа
Общество
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В Екатеринбурге посетители торговых центров продолжают принимать участие в вакцинации против гриппа. Так, за два часа в «Дирижабле» бригады городской больницы № 24 привили более сотни человек.
Предварительно у желающих привиться измерялась температура. Врачи осматривали посетителей, а после вакцинации давали им подробные рекомендации.
Горожан также приглашают на прививку во вторник, 22 сентября, в ТРЦ «Окей» по адресу Академика Шварца, 15 с 10:00 до 14:00 и в Brand's Stories Outlet на улице Нескучной, 3 с 10:00 до 14:00, а также в пятницу, 25 сентября, в ТЦ «Мега» на Металлургов, 87 с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00.
При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.
Предварительно у желающих привиться измерялась температура. Врачи осматривали посетителей, а после вакцинации давали им подробные рекомендации.
Горожан также приглашают на прививку во вторник, 22 сентября, в ТРЦ «Окей» по адресу Академика Шварца, 15 с 10:00 до 14:00 и в Brand's Stories Outlet на улице Нескучной, 3 с 10:00 до 14:00, а также в пятницу, 25 сентября, в ТЦ «Мега» на Металлургов, 87 с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00.
При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.
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