«Урал» сыграл вничью с «Зенитом»
Общество
Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с питерским «Зенитом» на «Екатеринбург Арене». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Первый гол был забит в ворота хозяев Артемом Дзюбой уже на 4 минуте игры. Сравнять счет уральцам удалось на 69 минуте. Мяч забил Андрей Панюков.
Таким образом, сейчас «Урал» находится 10 месте в таблице Российской Премьер-лиги с 10 очками. «Зенит» с 17 очками занимает первое место чемпионата.
Первый гол был забит в ворота хозяев Артемом Дзюбой уже на 4 минуте игры. Сравнять счет уральцам удалось на 69 минуте. Мяч забил Андрей Панюков.
Таким образом, сейчас «Урал» находится 10 месте в таблице Российской Премьер-лиги с 10 очками. «Зенит» с 17 очками занимает первое место чемпионата.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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