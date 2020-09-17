«Урал» сыграл вничью с «Зенитом»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с питерским «Зенитом» на «Екатеринбург Арене». Встреча завершилась со счетом 1:1.Первый гол был забит в ворота хозяев Артемом Дзюбой уже на 4 минуте игры. Сравнять счет уральцам удалось на 69 минуте. Мяч забил Андрей Панюков.Таким образом, сейчас «Урал» находится 10 месте в таблице Российской Премьер-лиги с 10 очками. «Зенит» с 17 очками занимает первое место чемпионата.